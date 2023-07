Beste sportinterview ooit? "Het is zwaar en wreed om profrenner te zijn"

Matej Mohoric kroonde zich vrijdag tot de winnaar van de 19de etappe. De Sloveen gaf nadien een beklijvend interview.

"Dit betekent veel, want het is zwaar en wreed om profrenner te zijn. Je ziet veel af in de voorbereiding, je offert veel op en je laat je familie vaak achter. Na enkele dagen hier besef je al dat iedereen heel sterk is.

"Soms had ik moeite om te volgen, op de Col de la Loze was ik helemaal leeg en de volgende dag moet je weer aan de bak. Soms denk je echt dat je hier niet op je plaats bent, want iedereen is zo sterk dat je moeite hebt om het wiel te houden."

Voor Gino Mäder

Mohoric zat in de goede vlucht en kon zijn medevluchter O'Connor en Asgreen nipt afhouden. "Ik win niet vaak, maar ik kan de cool houden en heb de focus op de cruciale momenten. Ik wou geen spijt hebben. Ik wist dat alles perfect moest zijn. Ik deed mijn best, niet alleen voor mezelf, maar ook voor Gino (Mäder, nvdr.) en het team."

"Ik had al twee ritten in de Tour gewonnen, dus ik wist dat ik sterk genoeg was om te winnen. Maar dat zijn die 150 andere renners ook. Ik wou dat iedereen een rit kon winnen in de Tour, maar dat kan niet en dat is wreed."

Bekijk hier het volledige interview van Mohoric (Engels)