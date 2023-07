Mikel Landa reageert geruchten over Soudal Quick-Step en heeft iets te zeggen over Evenepoel

Mikel Landa staat in de belangstelling van Soudal Quick-Step. De Spanjaard is einde contract bij Bahrain Victorious.

Patrick Lefevere bevestigde in Het Nieuwsblad dat hij praat met de Spanjaard Mikel Landa als mogelijke versterking voor 2024. Na vier jaar bij Bahrain Victorious is Landa (33) daar einde contract.

De Spanjaard mikte op een klassement in de Tour, maar staat op de voorlaatste dag op iets meer dan een uur van Vingegaard op plek 18. "Ik focus me eerst op de Tour. Dat is iets voor mijn manager", zei Landa bij Sporza.

Meesterknecht voor Evenepoel?

En de Spanjaard is ook gecharmeerd door de interesse van Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step. "Het is fijn om de interesse te voelen van zo'n team."

Bij de ploeg van Lefevere zou Landa een van de meesterknechten kunnen worden van Remco Evenepoel. "Dat kan. Ik kan hem helpen. Ik houd van hoe hij koerst en van zijn karakter. Why not?"