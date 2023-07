Philipsen sluit plan met Van der Poel niet uit: "Het is misschien wel een optie"

Jasper Philipsen is twee dagen voor het einde van de Tour al zeker van de groene trui in de Tour. En dat zorgt misschien wel voor andere plannen bij Alpecin-Deceuninck.

Met een voorsprong van 139 punten en nog maar maximaal 110 punten te verdienen is Jasper Philipsen al zeker van de groene trui in Parijs, als hij heelhuids de finish bereikt. Want er volgt nog een lastige bergetappe zaterdag.

"It ain't over until the fat lady sings, maar ik ben blij om zeker te zijn van deze trui", zei Philipsen achteraf bij de NOS. Nog geen vijfde ritzege in deze Tour, maar zondag in Parijs volgt er wellicht nog een kans.

Maar misschien gooien ze het bij Alpecin-Deceuninck wel over een andere boeg op de Champs-Élysées. Misschien kan lead-out Mathieu van der Poel zelf eens zijn kans gaan? "Dat moeten we nog eens bekijken. Nu we mathematisch zeker zijn is het misschien wel een optie."