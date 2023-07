Pidcock is helemaal klaar met kritiek van Philipsen: "Blijft er maar over zeuren"

Tom Pidcock zat zaterdag in de groep van Jasper Philipsen. Hij vindt de kritiek van Jasper Philipsen op de motoren onterecht.

Jasper Philipsen was na zijn tweede vierde plaats op rij niet te spreken over de rol van de motoren. "Zeg maar dat de motoren de koers hebben bepaald!", zei hij furieus in een eerste reactie.

Even later milderde Philipsen die uitspraak alweer. "We kwamen geen meter dichterbij. Ze moeten enorm sterk geweest zijn daar vooraan. Dat over die motor laat ik in het midden, daar ga ik me nu niet over uiten."

Pidcock is gezeur beu

Tom Pidcock, die tiende eindigde, hoorde ook van de motorenkwestie. "Sommigen van onze groep waren aan het zeuren en zeiden dat het niet mogelijk was dat die drie voorin bleven of iets dergelijks", zei hij bij In de Leiderstrui.

"Ik weet het niet meer met iedereen die blijft zeuren over de motoren. Die drie zijn gewoon heel sterk, niet? Het is super lastig om gasten als hen terug te halen. Zij weten hoe het is om vanuit een vlucht te winnen in de Tour en zullen niet op ons gaan wachten."