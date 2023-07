Ritwinnaar pakt record in de Tour de France: "Maar weet niet of ik trots moet zijn"

Michael Woods is in deze Tour de France de drager van een speciaal record. Hij haalde de hoogste snelheid in de afdaling van de Ballon d'Alsace. Zelf lijkt hij geen fan te zijn van dat record.

NTT hield heel wat data van de renners bij en deelde een record uit. Michael Woods die de rit naar de Puy de Dôme won, haalde officieel de hoogste snelheid in deze Tour de France.

In de afdaling van de Ballon d'Alsace haalde de Canadees een snelheid van maar liefst 110,1 km per uur. Een duizelingwekkende snelheid. Zeker als je weet dat het ook kan misgaan. Tijdens diezelfde afdaling vielen Carlos Rodriguez en Sepp Kuss en liep het al bij al nog goed af. Maar in de Ronde van Zwitserland had Gino Mäder minder geluk. Hij overleed na een val in de afdaling van de Albulapas.

Woods lijkt zelf ook niet echt fan van het record te zijn. "Ik weet niet of ik op dit record trots moet zijn", reageerde hij op Twitter. Daarbij voegde hij een emoticon toe waarbij iemand zichzelf in het gezicht slaat.