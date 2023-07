📷 'Biertjesverhaal' speelt nog altijd: Jumbo-Visma baas krijgt nog een stevige steek

Marc Madiot, de ploegbaas van Groupama-FDJ, is de discussie met Richard Plugge van Jumbo-Visma nog niet vergeten. Hij stak nog even de draak met Plugge.

Richard Plugge, de CEO van Jumbo-Visma, deed bij L'Equipe een straffe onthulling. "Op de tweede rustdag deelden we het hotel met een ander team en daar drinken de renners gewoon twee halve liters bier op een avond."

"Bij hen was het écht rustdag. Alcohol is vergif. Daar word je niet beter van. Bij ons drinken ze geen twee halve liters bier. Jawel, op zondagavond in Parijs", zei Plugge nog. Hij noemde Groupam-FDJ niet, maar het was snel duidelijk dat het om die ploeg ging.

Madiot nog altijd gepikeerd

Marc Madiot van Groupama-FDJ kon er niet mee lachen en noemde Plugge een leugenaar. "Het zijn armoedige woorden. Hoe durf je zoiets te zeggen? Ze zaten niet aan onze tafel. Een paar leden van het management dronken een biertje dat klopt, maar de renners hielden het bij een glas water."

En op de Champs-Élysées haalde Madiot het incident nog eens aan. Hij poseerde met een biertje en een bordje met daarop: "een biertje voor die van Jumbo". En Madiot poseerde met het bordje ook nog bij de auto van Jumbo-Visma met het bordje.