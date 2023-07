Groupama-FDJ insinueert en stelt zich vragen bij de tijdrit van Jonas Vingegaard, Jumbo-Visma reageert

Tussen Groupama-FDJ en Jumbo-Visma is een conflict aan de gang. Richard Plugge stelde een gebrek aan professionaliteit bij het Franse team vast en deze keer gaan de Fransen in de tegenaanval.

In een interview stelde Richard Plugge een gebrek aan professionaliteit bij Groupama-FDJ aan. "Wij doen dat niet", klonk het. Ondertussen kaarte Frédéric Grappe, de performance coach bij Groupama-FDJ, iets anders aan. Hij had het over de tijdrit van Jonas Vingegaard in de Tour de France. Daar pakte de Deen 1'38" voorsprong op nummer 2 Tadej Pogacar. Wout Van Aert, de nummer 3, volgde op 2'51" en was zo 3,3 km per uur trager.

"Nog meer dan het verschil tussen Vingegaard en Pogacar valt het verschil tussen Vingegaard en de rest op", stelde Grappe bij Eurosport. "Als ik een renner zou hebben die dat zou doen, zou ik me ongemakkelijk voelen. Ik zou mezelf grote vragen beginnen stellen. Zijn prestatie overtreft de meetfout van de modellen die de krachtontwikkeling schatten."

Ik heb meer dan genoeg respect voor het werk van Jumbo-Visma en heb geen twijfels over de integriteit van Mathieu Heijboer (Head of Performance bij Jumbo-Visma, red.), die een wetenschappelijke benadering heeft", ging Grappe verder. "Het is hun taak om hun eigen analyse te doen."

"Ze kennen de persoonlijke records van hun renners en als dat met 10% verbroken wordt, weten ze het", liet Grappe weinig aan de verbeelding over. "Het is niet mogelijk om je persoonlijke records met 10 procent te verbeteren."

Eurosport liet ook Heijboer reageren. Die stelde dat Vingegaard "de beste dag van zijn leven had". "Hij ontwikkelde meer vermogen dan ooit tevoren, maar verbrak zijn persoonlijke records met slechts 5 tot 10 watt", aldus Heijboer.