Team geeft update over blessures belangrijke Vuelta-concurrent Remco Evenepoel

Juan Ayuso heeft aan zijn valpartij in de Ordiziako Klasika niets ernstigs overgehouden. Zo is zijn voorbereiding op de Vuelta niet ernstig verstoord.

In de Ordiziako Klasika kon Juan Ayuso voor de zege sprinten, maar in de slotkilometer kwam hij ten val. Ploegmaat Marc Hirschi kon profiteren en won. Ayuso werd uiteindelijk 3e.

UAE gaf na de race en de nodige onderzoeken nog een update over de blessures van Ayuso. Hij had niets gebroken en er werden ook geen andere ernstige blessures vastgesteld. Enkel zijn linkerknie was gekneusd en Ayuso had ook enkele schaafwonden.

Zo werd de voorbereiding van Ayuso op de Vuelta niet zwaar verstoord. Hij is er een van de belangrijkste concurrenten van Remco Evenepoel. Vorig jaar werd hij achter Evenepoel 3e.