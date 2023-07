📷 Een gouden hart: Jonas Vingegaard maakt een jonge fan die tegen kanker vecht, zielsgelukkig

Na de Tour de France werd Jonas Vingegaard de 1e dagen gevierd. Eerst won hij het criterium van Boxmeer en nadien was er een huldiging in de Efteling. Op woensdag verscheen hij in Kopenhagen op een balkon en de Denen waren massaal gekomen om hem te huldigen.

Op donderdag trok Vingegaard naar zijn woonplaats Glyngore. Daar bezocht hij een woon-zorgcentrum voor oudere personen. Hij zou dat absoluut willen gedaan hebben.

Ook gaf Vingegaard een kind het moment van zijn leven. Het kind vecht tegen kanker en de Tour-winnaar gaf hem een handtekening en een gele trui.

A boy with cancer got a nice memory, Jonas invited him to his hometown to get a autograph after reading about him, and as a surprise he also got a yellow tour de france jersey sign by him, Jonas is a really good guy.👏👍 pic.twitter.com/Oedz6f8IOl