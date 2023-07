Een nieuwe stap richting de Vuelta: Remco Evenepoel verkent 2 sleuteletappes

Remco Evenepoel heeft 2 belangrijke etappes voor de Vuelta verkent. In de slotweek zijn er 2 zware bergetappes met aankomst op de Angliru en na de beklimming naar La Cruz de Linares.

Zaterdag rijdt Remco Evenepoel de Clasica San Sebastian en van de gelegenheid maakte hij gebruik om 2 Vuelta-etappes in het noorden van Spanje te verkennen. Zo merkte Ciclismo en Asturias op.

Dinsdag verkende Evenepoel de etappe met aankomst boven in La Cruz de Linares. Dat is de 18e etappe in de komende Vuelta en telt maar liefst 5 zware beklimmingen. De slotklim naar La Cruz de Linares maakt overigens zijn debuut in de Vuelta en wordt 2 keer beklommen. Evenepoel verkende enkel de klim naar La Cruz de Linares.

💥 Remco Evenepoel 🇧🇪 ha estado reconociendo la subida a la Cruz de Linares en Proaza (Asturias)



🔥 El belga ya está entrenando en este puerto inédito de #LaVueltaEspaña



👀 Con Roglic, Enric Mas, Thomas, Vingegaard...¿Qué pronóstico hacéis para el vigente campeón?

📽️ @CamiGP84 pic.twitter.com/AXnT7IGc54 — El Farolillo Rojo (@Farolillo_Rouge) July 26, 2023

Een dag later was Evenepoel op de Angliru te zien, want het Monster van Asturië is de aankomstplaats van de 17e etappe. Hij verkende alle beklimmingen (ook nog de Colladiella en de Cordal) van die etappe en zo weet hij wat de koninginnenrit hem te bieden heeft.