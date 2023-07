Wat met Caleb Ewan na een ontgoochelende Tour de France? Zijn manager is duidelijk over de transferopties

Na een desastreus einde van Caleb Ewan in de Tour is het de vraag of hij nog een toekomst heeft. Zijn manager ziet hem zijn contract nog uit doen.

Caleb Ewan begon goed aan de Tour de France met een 3e en 2e plaats in de massasprints. Daarna kreeg hij fysieke problemen en uiteindelijk stapte hij af, terwijl hij eerst nog enkele ploegmaats had laten wachten. De bazen van Lotto Dstny waren furieus en ze lieten weten dat ze Ewan niet zullen tegenhouden als hij al voor 2024 voor een andere ploeg zou rijden. Ewan ligt voor 2024 bij de Belgische ploeg nog onder contract. Over een mogelijke transfer was Jason Bakker, de manager van Ewan, redelijk duidelijk. "We hebben nog geen gesprekken over een transfer gehad", vertelde hij aan Velo. "Ik denk dat de meeste ploegen hun plannen voor 2024 al klaar hebben." Bakker gaf ook aan dat Ewan momenteel geen transfer wil. Ten slotte zei hij ook nog dat de situatie helemaal anders zou geweest zijn als Ewan met iets meer geluk 1 of 2 ritzeges had gepakt.