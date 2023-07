Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen door Vingegaard: "Dat verwacht ik nu ook bij hem"

Remco Evenepoel neemt in het straks in de Vuelta op tegen Tourwinnaar Jonas Vingegaard. Volgens Evenepoel heeft de Tour nog iets achtergehouden tijdens de Tour.

Na de Giro zette Remco Evenepoel zijn focus op de Vuelta. En ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard bevestigde op de laatste dag van Tour dat hij dit jaar nog de Vuelta zal rijden.

Maar kan het anno 2023 nog om twee grote rondes na elkaar te winnen en mee te doen voor winst? Evenepoel antwoordde bij In de Leiderstrui. "Als ik nu nee zeg en hij wint straks de Vuelta", zei de wereldkampioen.

Niet veel minder dan in de Tour

"Alles hangt ervan af hoe je uit een koers komt. Ik denk niet dat Vingegaard op z'n limiet zat in de Tour, als ik hem zo bezig zag." Volgens Evenepoel zal Vingegaard misschien maar twee of drie procent minder zal zijn dan in de Tour.

Maar zelfs dan is Vingegaard nog beter dan het grootste gedeelte van het peloton, weet Evenepoel. "Ik had dat zelf ook toen ik uit de Vuelta van vorig jaar kwam en het nog goed kwam op het WK. Dat verwacht ik nu ook bij hem."