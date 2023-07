WK-ganger Nathan Van Hooydonck kent in de aanloop naar het WK fysieke problemen

Nathan Van Hooydonck behoort tot de Belgische WK-selectie. Al kent hij in de aanloop daarvan wat fysieke problemen.

"De voorbije week kreeg ik weer wat last van mijn rug", vertelde Nathan Van Hooydonck aan Sporza na de Clasica San Sebastian. Niet ideaal, want hij zal voor België het WK in Glasgow rijden.

Van Hooydonck refereerde naar zijn val in de Tour de France. Op het einde van de 2e week was hij een van de grootste slachtoffers van de val in de rit naar de Mont Blanc, veroorzaakt door een onoplettende toeschouwer.

"Maar dat is de afgelopen twee dagen terug beginnen te beteren", stelde Van Hooydonck gerust. "En ik denk dat ik na de Tour zeker niet uitgewrongen ben."

Dat toonde de Belg van Jumbo-Visma in San Sebastian ook. Hij glipte mee in de vroege vlucht en werd uiteindelijk 25e. "In het begin voelde ik met niet top, maar na een half uur kwam ik er wat door. Uiteindelijk kon ik ver raken, omdat ik mee in de vroege vlucht zat", besloot hij.