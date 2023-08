AG2R Citroën grijpt in en zet renner op non-actief na 'dopinggeval'

AG2R Citroën heeft Alex Baudin op non-actief gezet. De renner werd maandag door het gebruik van tramadol nog uit de uitslag van de Giro eerder dit jaar geschrapt.

Maandag maakte de UCI het nieuws bekend dat het Alex Baudin uit de uitslag van de Giro had geschrapt. De Fransman werd tijdens de 17e etappe op het gebruik van tramadol betrapt en dat is een inbreuk tegen de medische regels van de UCI. Al gaat het niet echt om dopinggebruik.

Een dag later reageerde diens ploeg AG2R Citroën om Baudin op non-actief te zetten. "De ploeg is een van de oprichters van de MPCC (de beweging voor een geloofwaardige wielersport) en pleit voor de beoefening van de wielersport in overeenstemming met sterke ethische regels. Daarbij moeten de reglementen van de UCI en MPCC strikt nageleefd worden", klonk het in een mededeling van de ploeg.

De zaak doet sterk denken aan de zaak van Nairo Quintana. Die werd tijdens de Tour van 2022 tramadol gebruikt en werd ook uit de uitslag geschrapt.

Tramadol is een zware pijnstiller die sterk verdovend kan zijn. De UCI heeft die verboden om zo valpartijen te vermijden. Vanaf 1 januari 2024 staat tramadol ook op de lijst van verboden producten van het wereldantidopingagentschap WADA.