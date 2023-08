VOORBESCHOUWING WK TIJDRIJDEN: Zorgen Remco Evenepoel en Wout Van Aert voor (een) nieuwe Belgische medaille(s)?

In Glasgow rijden de profs hun WK tijdrijden. In de namiddag worden de grote motoren losgelaten en wordt er in en rond Stirling voor de medailles gestreden. Met Remco Evenepoel en Wout Van Aert zijn er opnieuw 2 Belgische medaillekandidaten.

PARCOURS

De elite mannen moeten 47,8 km in en rond Stirling afwerken. Het is vooral rechttoe-rechtaan en er zitten nauwelijks scherpe bochten in. Zo wordt het lange tijdrit voor de krachtpatsers.

Het parcours ligt in een vallei, maar is niet volledig vlak. Er zijn maar liefst 6 klimmetjes. Al gaat het elke keer maar over een maximale stijging tot zo'n 75 meter.

Vooral de laatste klim is zwaar. Naar het kasteel van Stirling zagen we in de andere categorieën al dat het daar steil omhoog gaat en er liggen ook kasseien. Als je daar kapot zit, kan je daar enorm stilvallen.

FAVORIETEN

Bij de favorieten horen 2 Belgen. Remco Evenepoel en Wout Van Aert doen allebei een gooi naar de wereldtitel. Van Aert is de Belgische kampioen en toonde tijdens de wegrit al dat hij in uitstekende vorm zit. Op de lange rechte stukken kan hij zijn kracht kwijt.

De wegrit draaide voor Evenepoel niet goed uit, maar verlegde wel meteen de focus naar de tijdrit. Hij zal opnieuw van zijn aerodynamica gebruik proberen maken en is in vorm. Ook won hij dit jaar al 3 tijdritten. Enkel Van Aert en Juan Ayuso konden hem dit jaar in de tijdrit kloppen.

© photonews

Mogelijk is de te kloppen man Filippo Ganna. De voorbije weken toonden hij al zijn goede vorm in de Ronde van Wallonië en ook al op het WK. Zo kaapte hij na een verbluffende slotkilometer het goud in de individuele achtervolging weg. Ook zal de Italiaan revanche op vorig seizoen willen pakken. In Australië werd de tweevoudige wereldkampioen pas 7e.

Ook Stefan Küng is een te duchten concurrent. Op het WK pakte hij met Zwitserland al het goud in de mixed relay en in de wegrit werd hij 5e. Zo is het duidelijk dat hij in vorm is. Net als Tadej Pogacar. Ook hij hoort bij de outsiders.

© photonews

Daarnaast is het ook afwachten wat Rohan Dennis zal doen. Mogelijk wordt een 3e wereldtitel het laatste kunststukje van de Australiër, want hij stopt na dit seizoen. Verder zijn er ook nog Rémi Cavagna die in een goede dag ver kan geraken, Kasper Asgreen en Stefan Bissegger.

En wat met Tobias Foss? Vorig jaar werd hij verrassend wereldkampioen. Vooraf gaf hij al aan dat hij het zelfde gevoel als vorig jaar heeft en dat het parcours hem ligt. Zo hij zichzelf kunnen opvolgen.

ONZE STERREN

**** Filippo Ganna

*** Remco Evenepoel, Stefan Küng

** Wout Van Aert, Rohan Dennis, Tobias Foss

* Rémi Cavagna, Kasper Asgreen, Tadej Pogacar, Jos Van Emden