Jumbo-Visma pakt alweer uit met een grote verrassing voor de Vuelta

De Amerikaan Sepp Kuss zal over zo'n 10 dagen ook aan de start staan van de Vuelta. De meesterknecht moet zo opnieuw voor succes zorgen voor de gele brigade.

Met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma al twee absolute toppers aan de start staan in de Vuelta. En de twee kopmannen rekenen in Spanje dus weer op hun trouwe luitenant Sepp Kuss, dat meldt VELO.

De Amerikaan was er bij elke eindwinst in een grote ronde van Jumbo-Visma bij. Kuss stond Roglic bij toen hij eindwinnaar werd in de Vuelta van 2019, 2020 en 2021 en ook in de Giro van dit jaar. De Amerikaan hielp ook Vingegaard aan eindwinst in de Tour van vorig jaar en dit jaar.

Kuss zal zo al zijn vijfde grote ronde op een rij rijden, enkel de Vuelta van vorig jaar reed hij niet uit. De Amerikaan is zo ook de enige renner die dit jaar de Giro, Tour en Vuelta zal rijden.

Naast Vingegaard, Roglic en Kuss zullen wellicht ook Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Robert Gesink, Valter Attila en Jan Tratnik de Vuelta rijden. Zij nemen het onder andere op tegen Evenepoel, Ayuso en Thomas.