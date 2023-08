Remco Evenepoel komt nog eens terug op de Giro: "Ik had gevraagd om hen mee te nemen, maar bij het team waren ze bezorgd"

Remco Evenepoel is nog eens op de Giro teruggekomen. Hij had voor de selectie verschillende voorkeuren, maar door praktische redenen ging dat niet door.

De Giro was in 2023 het 1e grote doel van het seizoen voor Remco Evenepoel. Hij was in topvorm en won de 2 tijdritten tijdens de openingsweek, maar dan was er een coronabesmetting en zo moest hij in de roze trui naar huis.

Ook de ploeg was in orde. Al had die er mogelijk anders uitgezien. Voor de Giro had Evenepoel gevraagd om ook Julian Alaphilippe in de selectie op te nemen. "En gasten als Yves Lampaert en Kasper Asgreen ook", vertelde hij in de Lanterne Rouge Cycling Podcast.

Alleen zaten die 3 niet in de definitieve selectie. "Ze reden alle 3 de klassiekers en de ploegleiding was bezorgd dat ze hun seizoen zo om zeep zouden helpen", verklaarde Evenepoel de keuzes van het team.

Vooral de niet-selectie van Alaphilippe vond Evenepoel jammer: "Hij is licht, klimt goed en heeft zoals elke helper superdagen en mindere dagen. Maar in zjin beste vorm kan hij één van de beste 10 klimmers van de wereld zijn. Niet tot aan de streep, maar tot 2 à 3 km van het einde. Daar geloof ik heel erg in." Alaphilippe was een van de helpers van Evenepoel in de Vuelta van vorig jaar.