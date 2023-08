Speculaties in Colombia over de Tour-zeges van Chris Froome na de schorsing van een voormalige Team Sky-arts

In Colombiaanse media zijn er speculaties over de Tour-zeges van Chris Froome. De aanleiding is de schorsing van Richard Freeman, een voormalige arts van Team Sky.

Eerder deze week werd Richard Freeman, een voormalige arts van Team Sky, voor 4 jaar geschorst. Hij werd voor dopinginbreuken uit 2011 geschorst. Zo had hij testosteronpleisters aan het Britse team laten leveren. Ook probeerde hij de autoriteiten daarover te misleiden. Ondertussen wordt er in de Colombiaanse media duchtig gespeculeerd. Ze stellen zich vragen bij de zaak en vragen zich af voor wie die pleisters allemaal bestemd waren. Ook vragen ze zich af of er in het team een dopingprogramma was. Colombiaanse media focussen zich vooral op de Tour van 2013 en 2015. Die werd telkens door Chris Froome gewonnen. Nairo Quintana was telkens 2e. Ciclismocolombiano vroeg zich af of Quintana de Tour zou kunnen winnen als Froome geschrapt wordt. LANCE ARMSTRONG Tour-baas Christian Prudhomme sprak er zich over uit. Als de betrokkenheid van Froome bewezen zou worden, dan zou hij uit de uitslag geschrapt worden, maar de 1e plaats zal dan opengelaten worden. Zo zal Quintana niet de winnaar worden, ook Romain Bardet (2016) en Rigoberto Uran (2017) niet. Dat is vergelijkbaar met de situatie met Lance Armstrong. Zijn zeges tussen 1999 en 2005 werden geschrapt, maar er kwam geen andere winnaar in de plaats.