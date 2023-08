Concurrent van Remco Evenepoel, Primoz Roglic waarschuwt voor de Vuelta: "Het zag er veelbelovend uit"

Aleksandr Vlasov zit naar eigen zeggen op schema voor de Vuelta. Hij wordt een van de grootste concurrenten van Remco Evenepoel en co voor de eindzege in de Vuelta.

Het deelnemersveld in de Vuelta is dit jaar ongelooflijk sterk. Er is titelverdediger Remco Evenepoel en er zijn ook Giro-winnaar Primoz Roglic en Tour-winnaar Jonas Vingegaard. Daarnaast zijn er nog heel wat andere topklassementsrenners.

Eén daarvan is Aleksandr Vlasov. Hij zal in Spanje de kopman voor BORA-hansgrohe zijn. Via de Ronde van Burgos zette hij zijn laatste hand richting de Vuelta. Hij toonde bergop al dat hij bergop in goede doen is, en ook de laatste rit was een succes.

"Op de Lagunas de Neila kon ik mijn wagonnetje aanhaken bij Roglic en Adam Yates, maar in de sprint was ik geen bedreiging", vertelde Vlasov via de teamkanalen. "Ik had wel goede benen en het zag er allemaal veelbelovend uit."

"Ook had ik al het gevoel dat ik voor een mooi resultaat kon gaan", ging hij verder. "Alleen, Roglic en Yates waren in de sprint gewoon een tikkeltje sneller."