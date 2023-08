Jonas Vingegaard en Primoz Roglic met "veelzijdige" ploegmaats naar de Vuelta

Jonas Vingegaard en Primoz Roglic kennen hun ploegmaats voor de Vuelta. Samen gaan ze proberen de Vuelta te winnen, zodat Jumbo-Visma dit jaar de 3 grote rondes zal gewonnen hebben.

Het was al sinds het einde van de Tour de France duidelijk dat Jumbo-Visma met 2 kopmannen aan de start van de Vuelta zal staan. De deelname van Primoz Roglic was al bekend en aan het einde van de Tour kondigde ook Jonas Vingegaard zijn deelname aan.

Een kleine week voor de start kennen de 2 kopmannen ook hun ploegmaats voor de Vuelta. Dat zijn Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Attila Valter, Jan Tratnik, Robert Gesink en Dylan van Baarle. Het doel is om na de Giro (Roglic) en de Tour (Vingegaard) ook de 3e grote ronde van het seizoen te winnen.

© photonews

"Het is een ambitieus doel dat we durven uit te spreken en waarvoor we een enorm veelzijdig en sterk achttal op de been kunnen brengen", liet ploegleider Marc Reef in een persbericht weten. "We zijn met deze ploeg overal op voorbereid en ik kijk er heel erg naar uit om met deze renners in Barcelona te kunnen starten."

We've conquered 🇮🇹 and 🇫🇷. Now we want 🇪🇸 as well.This is our team for @lavuelta Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 20, 2023