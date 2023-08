Concurrentie broedt op plannetjes om Remco Evenepoel te bekampen: in één kamp zijn de ambities pas écht torenhoog

Kan Remco Evenepoel opnieuw de concurrentie de baas en laat hij de champagne knallen? De ambities bij zijn tegenstanders zijn niet min. Zeker niet bij Team UAE.

Ook de ploeg uit de Emiraten heeft zijn acht renners aangeduid die de laatste grote ronde van het jaar gaan betwisten. Tussen Barcelona en Madrid rekent UAE op Juan Ayuso, vorig jaar nog de revelatie, en Joao Almeida, eerder dit seizoen goed voor het podium in de Giro. Fisher-Black, Molano, Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Soler en Vine staan hen bij.

Toch opnieuw een formatie met straffe klimmers die UAE afvaardigt voor de Vuelta. Uiteraard ligt UAE al wakker van Remco Evenepoel & co. "Er staan grote rivalen op de startlijst, maar ik heb het gevoel dat we de uitdaging aankunnen", zegt Juan Ayuso.

Ook bij medekopman Joao Almeida zijn de ambities zeker niet minder groot. "We hadden twee mannen op het podium in de Tour, waarom dus ook niet in de Vuelta? Dat zou heel mooi kunnen zijn", belooft de Portugees in een absoluut topscenario.