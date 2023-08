Kruiswoordraadsel opgelost? Lotto Dstny laat Thomas De Gendt en interessante mix van kompanen op de Vuelta los

Wie het kruiswoordraadsel van Lotto Dstny kon oplossen, wist al dat Thomas De Gendt meegaat naar de Vuelta. Hij is natuurlijk lang niet de enige. Lotto Dstny mikt op Spaanse bodem op een ritzege.

Het is niet altijd simpel om origineel uit de hoek te komen bij aankondigingen van selecties of transfers. Bij Lotto Dstny zochten ze hun heil in een kruiswoordraadsel met de namen van de renners die de Vuelta gaan rijden. Een uur nadat dit op de buitenwereld werd losgelaten, kwamen ook de antwoorden.

Uiteraard mocht groteronderenner pur sang Thomas De Gendt in de selectie niet ontbreken. Met Lennert Van Eetvelt heeft de ploeg een jonge renner die in kleinere ronden al toonde wat hij in zijn mars heeft. De stap zetten naar een grote ronde is een mooie uitdaging. Sébastien Grignard en Milan Menten zijn net als Van Eetvelt debutanten op dit vlak.

Andere renners in de selectie zijn de Australiër Jarrad Drizners, de Deen Andreas Kron, de Belg Sylvain Moniquet en de Argentijn Eduardo Sepulveda. Met een mix van jeugd en ervaring gaat Lotto Dstny in de Vuelta op zoek naar een ritzege. "Net zoals in de Tour willen we onze kleuren elke dag tonen", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer.