Nu is het helemaal zeker: Remco Evenepoel moet met concurrent van weleer opnieuw de degens kruisen

Remco Evenepoel is een man met een missie: opnieuw de Vuelta winnen. Eén van zijn concurrenten die hem vorig jaar vergezelde op het eindpodium, zal ook in de editie van 2023 iemand zijn om rekening mee te houden.

Enric Mas is opnieuw de kopman bij Movistar. Door het uitvallen van Roglic was de Spanjaard diegene die Evenepoel het meest kon benaderen in de Vuelta van 2022. Al was de marge van Remco Evenepoel wel aanzienlijk: hij stak zijn eerste eindwinst in een grote ronde op zak met een voorsprong van 2'02"" op Mas.

Een jaar later gaan beide klassementsmannen dus opnieuw de strijd aan met mekaar. De Vuelta is sowieso de grote ronde die Mas het beste ligt, want hij werd al drie keer tweede. Na een valpartij en opgave in de openingsrit van de Tour, was het voor de 28-jarige renner logisch om zich vervolgens te richten op de Vuelta.

Op de tonen van stevige beats heeft Movistar zijn voltallige selectie bekendgemaakt. Die zal dus aangevoerd worden door Mas, die op de steun kan rekenen van Oier Lazkano, Einer Rubio, Carlos Verona, Ivan Garcia Cortina, Ruben Guerreiro, Nelson Oliveira en Jorge Arcas.