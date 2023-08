📷 Lidl-Trek pakt weer uit met ludieke aankondiging, twee Belgen mogen mee naar Spanje

Sinds Trek-Segafredo eind juni naar de Lidl-Trek is herdoopt, zet het team sterk in op zijn imago op sociale media. Voor de aankondiging van de Tour pakte de ploeg al uit met een kassaticket, verwijzend naar nieuwe sponsor Lidl, en dat doet het nu opnieuw voor de Vuelta.

"Wij selecteerden onze acht renners voor de Vuelta en het enige wat ze kregen was dit waardeloze T-shirt!", klinkt het op de sociale media van de ploeg. Met Edward Theuns en Otto Vergaerde mogen ook twee Belgen mee naar Spanje.

Lidl-Trek kiest daarnaast vooral voor vrijbuiters, zonder echte kopman voor het klassement. Julien Bernard, Kenny Elissonde, Amanuel Gebreigzabhier, Juan Pedro Lopez, Bauke Mollema en Jacopo Mosca moeten de Amerikaanse ploeg succes bezorgen.

