Cian Uijtdebroeks (20) rijdt met Vuelta eerste grote ronde een heeft duidelijk doel voor ogen

Cian Uijtdebroeks (20) staat komende zaterdag aan de start van zijn eerste grote ronde. Maar druk voelt hij niet.

Cian Uijtdebroeks toonde dit jaar al enkele keren dat hij een groot talent is. Zo eindigde hij in de top tien van de Ronde van Oman, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland.

Met de Vuelta rijdt Uijtdebroeks zijn eerste grote ronde in zijn carrière. Maar hij voelt helemaal geen druk, want bij BORA-hansgrohe staat ook de Rus Aleksandr Vlasov aan de start als kopman.

"Ik hoop vooral dat ik mezelf niet ga tegenkomen en me de volle drie weken kan laten zien. Of dat nu in het algemeen klassement of in bepaalde ritten is, maakt me niet uit", zei Uijtdebroeks bij Wielerrevue.

"Het is moeilijk na te gaan hoe ik zal reageren op een grote ronde, maar de enige referentie die we hebben is dat ik dit jaar relatief fris uit rittenkoersen van een week kom. Dat zijn positieve signalen waaraan ik me kan optrekken."