Vingegaard of Roglic? "Evenepoel zal vooral tegen hem moeten strijden"

Jonas Vingegaard wil na de Tour nu ook de Vuelta winnen. Maar zal de Deen wel goed genoeg zijn?

Heel wat renners die de Vuelta gaan rijden, hebben in juli de Tour niet gereden. Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Geraint Thomas en Joao Almeida stonden allemaal aan de start van de Giro in mei.

Jonas Vingegaard is een van de weinigen die zowel de Tour als de Vuelta zal rijden als kopman. Maar de Deen reed sinds zijn tweede overwinning in de Tour geen enkele wedstrijd meer. Het is dan ook de vraag of de Deen wel in topvorm zal zijn.

"Ik wil Vingegaard eerst zien koersen", zegt Dirk De Wolf bij Het Nieuwsblad. "Gaat die echt zijn topniveau halen? Ik denk dat Remco vooral gaat strijden tegen Roglic, meer dan tegen de Tourwinnaar."