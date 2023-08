Alpecin-Deceuninck wil met 3 Belgen in de Vuelta zijn indrukwekkende statistiek verderzetten

Ook Alpecin-Deceuninck heeft zijn selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. 3 Belgen behoren tot de selectie en het doel is om opnieuw een rit te winnen.

Alpecin-Deceuninck reed in zijn teamgeschiedenis al 8 grote ronden en in elke grote ronde won het al een etappe. In totaal wonnen ze al 17 ritten in de grote ronden.

Met de Vuelta willen ze graag die statistiek verderzetten en zo in 9 grote ronden op rij een etappe winnen. Als laatste team maakte het zijn team officieel.

Bij de selectie behoren ook 3 Belgen. Robbe Ghys maakt zijn groterondedebuut, terwijl Edward Planckaert en Jimmy Janssens aan de start van hun 2e Vuelta staan.

In de selectie zit ook iemand die al ritten in een grote ronde kon winnen. In 2022 won Kaden Groves een etappe in de Vuelta en een jaar later deed hij het in de Giro opnieuw.