Favoriet Aleksandr Vlasov kent zijn ploegmaats voor de Vuelta met een debuterend Belgisch toptalent

Aleksandr Vlasov kent zijn ploegmaats voor de Vuelta. Onder meer Cian Uijtdebroeks hoort daarbij. Hij zal zijn debuut in een grote ronde maken.

BORA-hansgrohe was een van de laatste ploegen die zijn selectie voor de Vuelta nog moest vrijgeven. 3 dagen voor de start was het zover. Zo kent kopman Aleksandr Vlasov zijn ploegmaats.

Onder meer Cian Uijtdebroeks zal naast Vlasov rijden. In zijn 2e profjaar zal het Belgische toptalent zijn debuut in een grote ronde maken. Wat zijn specifieke rol zal zijn, zal later nog moeten blijken. Al zal het team hem door zijn jeugdige leeftijd (20) niet helemaal willen opbranden.

Voor Vlasov is het zijn 2e grote ronde van het seizoen. Eerder stond hij al aan de start van de Giro, maar hij moest door een coronabesmetting aan het begin van de 2e week opgeven.