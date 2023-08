Opvallend: Remco Evenepoel verklapt hoe hij concurrenten om de tuin leidde in de Giro

Remco Evenepoel was in Giro goed op weg om een mooi resultaat neer te zetten, ondanks zijn valpartijen. Er was toen even paniek over Evenepoel, maar dat blijkt nu overdreven te zijn.

Wedstrijden worden niet alleen meer gewonnen op de fiets, maar ook ernaast. Renners lijken van mentale spelletjes te houden om renners op het verkeerde been te zetten. Zo verspreidde Primoz Roglic het (valse) bericht dat hij corona had tijdens de Giro.

En ook Remco Evenepoel deed eraan mee tijdens de Giro. In de vijfde etappe kwam hij stevig ten val en een video van ploegdokter Toon Cruyt, die vrij open was over de blessures van Evenepoel, zorgde voor ongerustheid.

Maar in Rainbow Remco, een vierdelige documentaire op Streamz van Average Rob, verklapt Evenepoel dat die boodschap wat opgeblazen was. "Die mededeling was een beetje tactisch", geeft dan ook Evenepoel toe.

"Ik had gezegd: overdrijf maar een beetje, want alles is in orde. Sinds mijn val in de Ronde van Lombardije ben ik altijd stijf op dezelfde plek als ik val. Toen ik daar even pijn had, was ik ongerust, maar die zorgen waren weg nadat de dokter mij had verzorgd."