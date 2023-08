Thomas De Gendt met duidelijk doel naar de Vuelta: "Zou mooi zijn om dat af te maken"

Thomas De Gendt gaat in de Vuelta opnieuw op zoek naar een ritzege. Hij bereidde zich dan ook goed voor op de hitte die de renners mogen verwachten.

De ploegentijdrit van zaterdag in Barcelona zullen de renners zo goed als zeker in de regen afwerken, maar net zoals de voorbije weken wordt het tijdens de Vuelta ook weer erg warm in Spanje.

Thomas De Gendt verbleef bijna de hele zomer in Calpe nadat hij zelfs afzegde voor de Tour. "Ik doe trainingsblokken bij een temperatuur van veertig graden. Ik hoop dat dit zijn vruchten afwerpt. Normaal word ik daar beter van", zegt De Gendt bij HLN.

Double triple

De Gendt won in de Tour en de Giro al twee ritten, in de Vuelta zit hij aan één. De ambitie is dan ook om dit jaar zijn tweede rit te winnen. "Dat is dan een ‘double triple’. Het zou mooi zijn om dat af te maken."

En De Gendt put ook vertrouwen uit de Giro en Tour van dit jaar. In de Giro kon de vroege vlucht zo'n 10 keer overleven, in de Tour zo'n 7 keer. De Gendt gelooft dat het ook in de Vuelta kan. "Het is nog altijd. mogelijk om het peloton te foppen. Op voorwaarde dat je erin gelooft en hard doortrekt."