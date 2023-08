VOORBESCHOUWING VUELTA: Is dit een makkelijkere prijs voor Remco Evenepoel om mee naar huis te nemen?

Zaterdag start de Vuelta en dan barst niet alleen de strijd voor de eindzege los. De witte jongerentrui zal wellicht minstens even spannend zijn. Ook daar behoort Remco Evenepoel tot de topfavorieten en er zijn enkele concurrenten minder, maar de concurrentie blijft stevig.

VORIG JAAR

In 2022 viel het in de Vuelta niet meteen op, maar Remco Evenepoel won toen naast de rode trui voor het algemeen klassement ook de witte jongerentrui. Als rodetruidrager kon hij nooit het wit dragen en zo reden Juan Ayuso en Carlos Rodriguez in het gelegenheidswit.

Uiteindelijk won Evenepoel de witte trui ruim verschil voor Ayuso en Joao Almeida.

FAVORIETEN

De top 3 van vorig jaar is er opnieuw bij en ze komen alle 3 nog steeds in aanmerking voor het jongerenklassement. Ook zijn ze allebei nog steeds favoriet om de witte trui te winnen.

Evenepoel is opnieuw de topfavoriet en wellicht wordt het gemakkelijker om het jongerenklassement te winnen, dan om het eindklassement te winnen. Alle andere favorieten voor de eindzege zijn immers te oud.

Een nadeel voor Evenepoel is dat Almeida en Ayuso ploegmaten zijn. Als het erop aankomt kan dat in laatste week meespelen. Al kan het ook perfect mogelijk zijn dat de verschillen al te groot zullen zijn.

© photonews

Almeida was dit seizoen al goed voor een 3e plaats in de Giro. Daarna volgde ook een 2e plaats in de Ronde van Polen. Ayuso was eerst lang uit door een aanslepende blessure, maar nadien bouwde hij richting de Vuelta op. Begin augustus behaalde hij in enkele Spaanse eendagskoersen enkele ereplaatsen.

Ten slotte zijn er nog enkele outsiders voor het jongerenklassement. Thymen Arensman eindigde dit jaar al 6e in de Giro. Santiago Buitrago werd in diezelfde Giro 13e. Ook zijn er Max Poole en Javier Romo.

Ook is het uitkijken naar de prestaties van Cian Uijtdebroeks en Lennert Van Eetvelt, die allebei in een grote ronde debuteren. Uijtdebroeks won vorig jaar de Ronde van de Toekomst, terwijl Van Eetvelt in de Giro voor beloften 2e werd.

© photonews

ONZE STERREN

**** Remco Evenepoel

*** Joao Almeida, Juan Ayuso

** Thyman Arensman, Cian Uijtdebroeks

* Santiago Buitrago, Lennert Van Eetvelt, Max Poole, Javier Romo