Meesterknecht Laurens De Plus onthult de tactiek van INEOS Grenadiers voor de Vuelta: "Dat zullen we anders doen dan in de Giro"

Laurens De Plus rijdt voor INEOS Grenadiers de Vuelta. Hij zal er in dienst van de kopmannen rijden en probeert op de Giro revanche te nemen.

Na de Giro rijdt Laurens De Plus ook de Vuelta dit jaar. Hij zal die in dienst van Geraint Thomas en ook Thymen Arensman rijden. Ook Thomas en Arensman reden de Giro. De Welshman werd in extremis nog 2e en Arensman werd 6e. De Plus eindigde 10e.

In de Vuelta zal De Plus als vanouds als meesterknecht proberen te fungeren. "Ik zal hier en daar schade proberen aan te richten. Daarvoor zal ik bergop hard op kop rijden", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

INEOS Grenadiers leek met Thomas de Giro te winnen, maar in de klimtijdrit reed Roglic hem in extremis nog uit het roze. "In de Vuelta zullen we meer met open vizier rijden en meer voor etappezeges gaan. Ook ik zal hier en daar in een ontsnapping proberen mee te gaan", aldus De Plus.

"Hier zullen we anders dan in de Giro in blok rijden. Er zijn andere sterke blokken die de koers zullen dragen", besloot De Plus.