De Belgen in de Vuelta: wat is de rol van Remco Evenepoel en co?

De Vuelta start met een ploegentijdrit. Maar liefst 19 Belgen staan in Barcelona aan de start. Allen hebben ze een specifieke rol. De ene is kopman en probeert de Vuelta te winnen. De andere zal vooral een helpersrol hebben.

Van alle Belgen is er over Remco Evenepoel al het meeste gezegd en geschreven. Hij probeert de Vuelta te winnen en de volledige selectie van Soudal Quick-Step is rond hem gebouwd om hem daarbij te helpen. Daar zitten ook 2 Belgen bij. Louis Vervaeke en Pieter Serry gaan als 2 trouwe ploegmaats mee.

Daarnaast zijn er nog andere Belgen die een klassement proberen te rijden. Zo is er Steff Cras die ontgoocheld na een val, veroorzaakt door een fan, de Tour moest verlaten. Al mikt hij ook op een ritzege. Ook is er Cian Uijtdebroeks die als debutant in een grote ronde zo lang mogelijk zal proberen te volgen.

Ook zijn er enkele sprinters. Milan Menten zal zich in de weinige sprintkansen proberen met de andere sprinters te meten. Ook Edward Theuns zal zich proberen te mengen. Al zal hij in andere ritten ook proberen in een ontsnapping te glippen.

Vervolgens zijn er ook heel wat rittenkapers. Thomas De Gendt probeert op zijn 36e een 6e rit in een grote ronde te winnen. En ook Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt en Kobe Goossens jagen elk op hun terrein een ritzege na.

Ook Jimmy Janssens, Sébastien Grignard, Otto Vergaerde, Laurens De Plus en Rune Herregodts zullen proberen in een vlucht mee te glippen. Al hebben zij ook een helpende rol, net als Robbe Ghys, Edward Planckaert en Dries Van Gestel.