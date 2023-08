Krijgen we een Tour-Vingegaard of Parijs-Nice-Vingegaard? "Ik verwacht die versie"

Jonas Vingegaard is een van de favorieten voor de eindzege in de Vuelta. Hij is een van de kopmannen bij Jumbo-Visma en kan na de Tour de France zijn 2e ronde van het jaar winnen.

Al zijn er op voorhand wel twijfels over de vorm van Jonas Vingegaard. Nooit eerder reed hij 2 grote ronden in hetzelfde seizoen en na de Tour de France reed hij geen enkele koers meer. Ook ging hij ter voorbereiding van de Vuelta niet op hoogtestage. Ook José De Cauwer vraagt zich af in welke vorm Vingegaard zich zal bevinden. "Krijgen we een Tour-Vingegaard of een Parijs-Nice-Vingegaard te zien", vroeg hij zich bij Het Nieuwsblad af. In de Tour overklaste de Deen iedereen. In Parijs-Nice was hij 3e en moest hij Tadej Pogacar en David Gaudu voor zich laten. "Die laatste versie is niet zo goed als de 1e", weet De Cauwer. "En in zijn 2e ronde van het jaar verwacht ik wil dat het die Vingegaard zal worden."