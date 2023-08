Race tegen de tijd voor schaduwfavoriet om de Vuelta te halen: "Ik zal het dag per dag moeten bekijken"

Enric Mas is een van de outsiders om de Vuelta te winnen. Al was zijn voorbereiding niet optimaal. Zo werd het een race tegen de tijd om die te halen.

De Tour de France werd een grote ontgoocheling voor Enric Mas. Al in de openingsrit kwam hij ten val en door een sleutelbeenbreuk werd hij gedwongen om op te geven.

Zo ging de focus meteen naar de Vuelta. Daar werd Mas in 2022 2e, maar zijn voorbereiding werd nog extra verstoord. "Ik viel nog eens", legde hij bij Marca uit. "Dat heeft mijn herstel vertraagd en ik heb ook niet optimaal kunnen trainen."

Mas staat zo met voorzichtige ambities aan de start van de Vuelta. "Ik wil het vooral dag per dag bekijken, maar het is wat het is en we kunnen niet verbergen wat er niet is."

Oorspronkelijk was het plan dat de Spanjaard ter voorbereiding ook nog de Ronde van Burgos zou rijden, maar door die val ging dat niet door. "Misschien sta ik zo frisser aan de start, maar we moeten realistisch blijven."