Team dsm-firmenich verrast iedereen in de Vuelta, Evenepoel neemt meteen tijd op Roglic en Vingegaard

In apocalyptische omstandigheden is in Barcelona de Vuelta van start gegaan met een ploegentijdrit. Het verrassende Team dsm-firmenich was de snelste, Lorenzo Milesi pakt de rode leiderstrui.

In het altijd zonnige Spanje zat het weer deze keer niet mee. In Barcelona regende het pijpenstelen. Geen ideale omstandigheden voor een ploegentijdrit met 18 bochten dus. Er werd dan ook een paar keer gevallen. Het grootste slachtoffer was Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), hij ging in een bocht onderuit en raakte nog maar moeilijk recht. Hij kroop toch weer op zijn fiets, maar wat de schade is, is nog onduidelijk. Team dsm-firmenich startte als een van de eerste ploegen, toen het nog niet hard regende en zette de snelste tijd neer. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, Lorenzo Milesi, kwam als eerste over de steep en pakt zo de rode leiderstrui. Evenepoel pakt meteen tijd Jumbo-Visma nam duidelijk weinig risico en kwam behoudend binnen. Zij eindigden uiteindelijk als 12de op 32 seconden. Movistar zette een snellere tijd neer aan het tussenpunt, maar strandde aan streep toch op 55 honderdsten van dsm-firmenich. Soudal Quick-Step deed het ook uistekend en werd 4de op 6 seconden. Remco Evenepoel pakt zo meteen 26 seconden bonus op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.