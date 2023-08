📷 Louis Vervaeke haalt na de ploegentijdrit in de Vuelta hard uit: "Zoals apen in de zoo"

Louis Vervaeke is niet te spreken over de ploegentijdrit in de Vuelta. Na de rit sprak hij met de pers en hield hij zich niet in.

"We zijn zoals apen in de zoo en zijn hier enkel voor het entertainment. We zagen gewoon shit", was Louis Vervaeke voor de camera van Eurosport duidelijk.

"Op voorhand hadden we al gezegd dat we geen risico's zouden nemen", ging Vervaeke verder. "Ook was het gewoon te donker om te koersen. Er was zelfs geen straatverlichting. Soms zeggen we dat het een amateursport is"

Vervaeke was overigens niet de enige bij Soudal Quick-Step die na de ploegentijdrit vol frustraties zat. Ook Evenepoel liet zijn ongenoegen duidelijk blijken en het team postte een foto op X (vroeger Twitter) dat massaal gedeeld werd.

Somewhere in this picture, you can see our riders just before they finished stage one of #LaVuelta23.



Photo: @GettySport pic.twitter.com/tV3CBgIgkJ — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 26, 2023

Ondanks de frustraties bij Soudal Quick-Step was het nog een van de betere teams. Het werd 4e en verloor op de winnaars 6 seconden. Tegenover zijn concurrenten pakte Evenepoel al enige tijd.