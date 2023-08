🎥 Renner van Lotto Dstny toont het meeste lef in een vreemde Vuelta-etappe naar Barcelona

Andreas Kron heeft de 2e etappe in de Vuelta gewonnen. Hij reed in het slot weg van een groepje dat was overgebleven, nadat de favorieten het hadden laten lopen. De tijd werd immers al op 9 km van de streep opgenomen.

Voor de 2e etappe was er al heel wat gedoen. Na wat getouwtrek werd de tijdsopname al op 9 km van de streep gelegd. De afdaling van de Montjuïc was door het regenweer te gevaarlijk. De bonificaties op de Montjuïc en aan de streep bleven behouden. 5 renners kleurden de dag. Daarbij zat Andrea Piccolo van EF Education-EasyPost. Hij volgde op 6 seconden van leider Lorenzo Milesi. Ook Jetse Bol, Matteo Sobrero, Joel Nicolau en Javier Romo waren erbij. De voorsprong van de vluchters was altijd beperkt, maar door het regenweer bouwde het peloton voorzichtigheid in. Daar waren toch nog altijd valpartijen. Onder meer rode trui Milesi was een van de slachtoffers. Verkrampt zette hij zijn tocht verder. Hij was zijn leiderstrui vrij. Ook Primoz Roglic kwam ten val, maar hij kon verder. In het peloton maanden de favorieten dan aan om het tempo te laten zakken. De vluchters profiteerden. Piccolo pakte virtueel het rood, maar nadien werden de laatste vluchters al snel gegrepen. De favorieten voor de eindzege lieten vervolgens lopen. Enkele rittenkapers reden wel vol door. Andreas Kron kwam als 1e boven op de Montjuïc en gooide zich in de afdaling. Op de oplopende aankomststrook hield hij stand en zo bezorgde hij Lotto Dstny ter ere van Tijl De Decker de ritzege. Hij won voor Kaden Groves en Andrea Vendrame. Lennert Van Eetvelt werd 8e en Kobe Goossens 10e. Piccolo is de nieuwe leider. 🚴🇪🇸 | Wat een lef, wat een durf! Andreas Kron van Lotto Dstny wint een chaotische en bizarre etappe richting Barcelona na een geweldige versnelling op de Montjuïc! 🇩🇰 #LaVuelta23



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/nNOmnRyysj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 27, 2023

