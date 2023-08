Andreas Kron wint ter ere van Tijl De Decker in de Vuelta en doet een belofte

Andreas Kron heeft de 2e etappe in de Vuelta gewonnen. De zege was ter ere van Tijl De Decker die vrijdag overleed.

De 2e etappe in de Vuelta was zeer vreemd. Op 9 km van de streep werd de tijd al opgenomen en nadien lieten de klassementsmannen het lopen. Zo bleef een klein groepje over, waaruit Andreas Kron wegsprong. Hij hield tot de streep vol en zo pakte Lotto Dstny een rit in deze Vuelta.

Toen Kron over de finish reed, wees hij met zijn vingers naar boven. Zo eerde hij Tijl De Decker die vrijdag overleed. "Ik kende hem niet persoonlijk, maar veel jongens in de ploeg wel. Vooral Lennert Van Eetvelt", reageerde Kron bij Eurosport.

"We zijn er nog steeds kapot van", ging Kron verder en hij deed ook een belofte: "Dit is de beste manier om te laten zien dat we blijven koersen, voor hem. We missen hem. Ik had hem graag gekend en we zullen altijd blijven strijden voor hem."

Voor Lotto Dstny is het overigens de 1e WorldTour-zege van het seizoen. "Ik had me na mijn forfait voor de Tour de France op deze rit gefocust. Die zege is echt groot voor ons", besloot Kron.