Concurrent van Remco Evenepoel in de Vuelta komt in de ploegentijdrit goed weg en voorkomt onnodig tijdverlies

UAE was een van de ploegen die in de ploegentijdrit het meeste tijd verloor. Voor kopman Joao Almeida kon dat nog meer geweest zijn, maar werd door het reglement geholpen.

Op voorhand gaven ze bij UAE aan dat ze niet al te veel op de ploegentijdrit in Barcelona hadden getraind. Dat merkte je ook aan de uitslag. Het team van Joao Almeida en Juan Ayuso eindigde op 37 seconden 14e.

Voor Almeida had dat nog meer kunnen geweest zijn, want hij moest in de slotkilometer van fiets wisselen en kon zo zijn ploegmaats niet meer bijhalen. De Portugees reed 15 seconden na zijn ploegmaats Finn Fisher-Black, Ayuso, Marc Soler, Jay Vine en Rui Oliveira over de streep, maar toch werd hij in dezelfde tijd gezet. Dat zei het reglement over pech in de slotkilometer.

In de eindafrekening verloren Ayuso en Almeida dus meteen 37 seconden. Tegenover Remco Evenepoel is dat 31 seconden. Tegenover Jumbo-Visma met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard was dat met 5 seconden eerder beperkt.