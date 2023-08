Na de snelle opgave van Laurens De Plus in de Vuelta: ploegmaat slaat mea culpa

Voor INEOS Grenadiers is de ploegentijdrit op een nachtmerrie uitgedraaid. Het verloor tijd en zag Laurens De Plus uitvallen. Geraint Thomas neemt de schuld op zich.

Het was tijdens de ploegentijdrit zeer glad in de straten van Barcelona. Er waren her en der valpartijen en onder meer INEOS Grenadiers was slachtoffer. Laurens De Plus kwam zwaar ten val, moest opgeven en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Achteraf nam kopman Geraint Thomas de schuld op zich. "Ik ging als 1e door de bocht waar De Plus viel. Misschien ging ik daar te hard, waardoor hij een risico moest nemen en hij uiteindelijk viel. Helaas, want hij is een groot verlies", verduidelijkte de Welshman bij Eurosport.

Niet alleen de val speelde het team parten. Filippo Ganna reed ook lek. "En we konden op dit parcours onze krachten niet kwijt. We hadden nochtans de intentie om er vol voor te gaan", aldus Thomas. Het plan was om op de rechte stukken volluit te gaan en in de bochten voorzichtig te zijn. Al was dat met de opgave van De Plus niet voldoende.