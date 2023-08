🎥 Remco Evenepoel slaat meteen dubbelslag in eerste aankomst bergop, maar valt nog na de finish

In de Vuelta heeft de eerste bergrit Remco Evenepoel een eerste keer toegeslagen. De Belgische kampioen won een sprintje bergop en pakt zo de dubbelslag.

Op dag drie in de Vuelta kregen de renners al meteen een aankomst bergop. Na een vlakke aanloop van zo'n 120 kilometer lagen in de laatste 40 kilometer nog de Coll d'Ordino (17,5 km aan 4,9%) en de Arinsal (8,2 km aan 7,9%).

Doordat alles nog redelijk dicht bij elkaar in het klassement staat, stond ook de rode leiderstrui nog op het spel. Na veel vijven en zessen raakte een kopgroep van elf, met daarbij Caruso (4de in de Giro), Kämna (9de in de Giro) en Belg Rune Herregodts, toch weg.

Ze kregen een goede vijf minuten voorsprong, tot Jumbo-Visma Van Baarle en Soudal Quick-Step Serry vooraan het peloton posteerden. De twee brachten het peloton aan de voet van de eerste beklimming terug tot iets meer dan 2 minuten.

Op de eerste beklimming spatte de kopgroep uit elkaar, Caruso, Kämna en Sepulveda (Lotto Dstny) bleven nog over. In de afdaling moest Sepulveda de twee wel laten gaan, de voorsprong bleef altijd hangen rond 1'30".

Evenepoel slaat dubbelslag én valt

Maar UAE ging toch nog versnellen op de laatste klim en de voorsprong smolt snel weg. Kämna werd op iets minder dan een kilometer van de streep gegrepen. Het werd zo toch nog een sprintje met de favorieten.

Jumbo-Visma en UAE zaten met enkele renners vooraan, maar het was Remco Evenepoel die op 300 meter van de streep aanzette. Vingegaard probeerde nog, maar er was niets te doen aan Evenepoel, die ook het rood pakte. Na de streep botste Evenepoel nog met een vrouw en ging ook tegen de grond, wellicht zonder erg.

🚴🇪🇸 | Sprinten op de berg in Andorra... en dan is het Evenepoel die een tikje uitdeelt aan Jumbo! Etappe plus rode trui voor Remco! 🙌🇧🇪 #LaVuelta23



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 28, 2023