🎥 Te gek voor woorden: één van grootste koersen ter wereld afhankelijk van supporters langs de kant van de weg

Van één van de grootste koersen ter wereld mag enig professionalisme verwacht worden. Supporters die langs de kant van de weg stonden, moesten desondanks de jury zowaar ter hulp schieten.

Dat heeft alles te maken met de verplaatste tijdsopname in de tweede rit in de Vuelta. Onder druk van rennersprotest werd de tijd finaal opgemeten op negen kilometer van het einde, voor de slotbeklimming dus. Al bleek het niet zo simpel om effectief vast te stellen wie in welke tijd daar gepasseerd was.

Ook de volgorde was belangrijk, want aan die tijdsopname vielen dus bonificatieseconden te verdienen. Op sociale media is een filmpje opgedoken van een official die bij verschillende supporters moet langs gaan om de goede beelden te kunnen bekijken en zo toe te kennen wie hoeveel bonificatieseconden moet krijgen.

Confusión para conocer el orden de paso en el punto bonificado. El comisario de carrera pregunta a aficionados si han grabado la llegada de los ciclistas. #LaVuelta23 pic.twitter.com/CMca3ASPJy — Raúl Banqueri (@raulbanqueri) August 27, 2023

Het ziet er allemaal nogal stuntelig uit, met smartphone, balpen en notitieboekje bij de hand. Plots spelen toeschouwers die gewoon de koers volgen langs de kant van de weg een hoofdrol bij het bepalen van het klassement in één van de drie grote ronden.