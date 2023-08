Remco Evenepoel klopt zich op de borst na tik aan concurrentie: "Maar das was ons niet slecht uitgekomen"

Remco Evenepoel viel nog (zonder erg) na de streep, maar mocht natuurlijk ook nog tevreden zijn met zijn etappezege en zijn rode leiderstrui. Al was dat niet de bedoeling vooraf.

Het plan van Soudal Quick-Step was om de rode leiderstrui niet in de eerste negen dagen te pakken, maar na drie dagen staat Remco Evenepoel toch alweer in de rode leiderstrui. "Ik denk dat onze tactiek perfect was", zei Evenepoel in het flashinterview meteen na zijn zege.

"We pakten het geduldig aan. In de afdaling van de Ordino (de voorlaatste klim, nvdr. ) zaten we op kop, was een goede beslissing was, maar het was ons niet slecht uitgekomen als er vluchters voorop waren gebleven."

"Toen vluchters Caruso en Kämna gegrepen werden, zei ploegleider Klaas Lodewyck: wees gefocust, nu is het voor de ritzege. Ik voelde me super goed op de laatste klim en ging ervoor. Het was een lange sprint, maar ik had nog kracht in de benen."

Evenepoel pakte dus al op dag drie de rode leiderstrui. "Jammer genoeg", lachte hij. "Nee, ik ga ervan genieten. Dat ik hier de zege pak op hoogte bewijst dat mijn voorbereiding op deze Vuelta goed was. Ik ben klaar voor de komende drie weken."