🎥 Belgen brengen elkaar bijna ten val in de sprint: "Hiervoor zijn anderen al gediskwalificeerd"

Opnieuw deden de Belgen mee in de sprint in de vijfde etappe. Dries Van Gestel werd derde, Edward Theuns vijfde.

Edward Theuns was in de vierde etappe de beste Belg op de derde plaats, in de vijfde etappe moest hij vrede nemen met de zesde plaats. Maar hij zat op een halve kilometer wel nog in het wiel van latere winnaar Kaden Groves.

Maar Theuns werd nog aan de kant gebeukt door Dries Van Gestel, die onder meer met zijn hoofd beukte tegen Theuns om zich in een gaatje te wringen. Theuns verloor uiteindelijk het wiel en kon niet voluit sprinten.

"Andere renners zijn al gediskwalificeerd voor soortgelijke incidenten", reageerde Theuns op X. "Teleurgesteld over het resultaat vandaag. De benen voelden geweldig, het teamwerk was goed! Wij blijven ervoor gaan!"

Bij Eurosport analyseerden ze de sprint. "Het is niet het mooiste om te doen. Het grote probleem is dat Theuns nergens naartoe kan wanneer Van Gestel op hem gaat leunen. Was dit verkeerd? Nee. Maar het kon wel drastisch verkeerd gelopen zijn", zei ex-prof Adam Blythe.