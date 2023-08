Nieuw drama voor Soudal Quick-Step? "Renners zijn ziek"

Soudal Quick-Step werd in de Giro al stevig getroffen door corona met de opgave van onder meer Remco Evenepoel. Komt het ook zover in de Vuelta?

In de Giro moesten zes renners, waaronder Remco Evenepoel, opgeven door corona. Ilan Van Wilder en Pieter Serry haalden de aankomst in Rome. In de Vuelta is er tot nu toe geen sprake van ziekte of corona.

Maar Benoît Vaugrenard, ploegleider bij het Franse Groupama-FDJ, verklaarde na de vijfde etappe dat enkele renners van Soudal Quick-Step ziek zouden zijn. Of de uitlatingen van Vaugrenard ook kloppen, is op dit moment niet duidelijk.

Evenepoel had in de eerste aankomst bergop, afgelopen maandag, nog lang steun van Jan Hirt. Hij kwam slechts op 21 seconden van Evenepoel binnen. Ook in de vierde en de vijfde etappe kwamen de ploegmaats van Evenepoel altijd op slechts een paar minuten vanhun kopman binnen.

Andrea Bagioli en Louis Vervaeke kwamen woensdag wel bijna op 16 minuten binnen, maar zij waren wellicht het slachtoffer van de valpartij op 3 kilometer of ze werden erdoor opgehouden. Maar niets die wijst in de richting van ziekte.