Remco Evenepoel verklaart zijn verrassende move en werd nog aangenaam verrast achteraf

Remco Evenepoel heeft opnieuw zijn voorsprong in het klassement uitgebreid. Hij won een tussensprint en heeft nu zo 11 seconden voorsprong op eerste achtervolger Enric Mas.

Evenepoel pakte in de vijfde etappe van de Vuelta zes bonificatieseconden bij een tussensprint. Maar bewust was het deze keer blijkbaar niet. "Nee, ik zat daar gewoon", zei Evenepoel onder meer bij Sporza.

Maar omdat UAE toch een lead-out opzette, sprintte Evenepoel toch mee. En de beloning was ook groter dan gedacht. "Ik dacht dat het drie seconden waren, maar blijkbaar waren het er zes. Dat is niet slecht", zei Evenepoel nog. Want hij weet hoe belangrijk die bonificatieseconden kunnen zijn op het einde.

Zo was het verschil tussen Roglic en Thomas in de Giro slechts 14 seconden. "Het is niet dat ik er op gok, maar het kostte niet te veel krachten. Het is mooi, maar het is niet het belangrijkste. Wel dat we zijn recht gebleven."