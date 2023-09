Belgische debutant in de Vuelta blikt terug op openingsweek: "Het was wat raar begonnen"

Lennert Van Eetvelt heeft zijn openingsweek in de Vuelta erop zitten. De debutant toonde zich al een paar keer door met de vroege vlucht mee te glippen.

In zijn neoprofjaar mocht Lennert Van Eetvelt meteen de Vuelta rijden. Hij toonde zich vooraf ambitieus door te stellen dat hij op ritwinst of een dichte ereplaats mikte.

Van Eetvelt toonde zich al meteen in de openingsweek. In enkele ontsnappingen ging hij mee en in de 2e etappe naar Barcelona werd hij 8e. In de rit naar de Puico de Buitro aan het Observatorio Astrofisico de Javalambre werd hij 12e.

"Ik heb mijn 1e week beter verteerd dan verwacht en voel me nog heel goed. Ik had niet verwacht dat ik elke dag opnieuw zo goed zou zijn", blikte Van Eetvelt terug.

TIJL DE DECKER

"De Vuelta was raar begonnen door het overlijden van Tijl De Decker", ging de neoprof verder. "Maar de laatste dagen heb ik me weer kunnen herpakken en ben ik weer volop aan het genieten. Ik heb opnieuw plezier in de koers."

Van Eetvelt zal in ontsnappingen blijven meegaan om zo voor de ritzege te kunnen meedoen. "De Vuelta is nog lang en mijn dag komt nog wel", besloot hij.