Cian Uijtdebroeks kent een lastige dag op de fiets: "Dit is de sleutel"

Cian Uijtdebroeks heeft naar Xorret de Cati meer dan een minuut verloren. Achteraf gaf hij aan dat hij zich niet geweldig voelde.

Donderdag kwam Cian Uijtdebroeks in de rit naar de Pico Buitro in de Vuelta ten val. Daarbij kwam hij op zijn heup terecht. Later in de rit ondervond hij daar niet veel last van.

Daarna begon Uijtdebroeks wel last van die val te krijgen. 2 dagen later in de rit naar Xorret de Cati verloor hij meer dan een minuut tegenover ritwinnaar Primoz Roglic.

"Het was een heel zware dag en ik voelde me niet geweldig op de fiets", vertelde de jonge Belg via de teamkanalen. "Natuurlijk is het normaal om 2 dagen na een val daar nog steeds last van te hebben. De sleutel is nu om te herstellen en voor de volgende ritten klaar te zijn."

Uijtdebroeks kreeg in de rit heel wat steun van zijn ploegmaats. "Ze hielpen goed met positioneren. Zo probeerden we de rit zo goed mogelijk af te werken", besloot hij.