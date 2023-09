Enric Mas geeft Jumbo-Visma goede raad om de Vuelta te winnen

Jumbo-Visma staat met 3 renners in de top 10 van de Vuelta. Volgens Enric Mas moeten ze rode trui Sepp Kuss opofferen om de Vuelta te kunnen winnen.

Sepp Kuss heeft de leiderstrui en Primoz Roglic en Jonas Vingegaard staan respectievelijk op plaatsen 6 en 7. Zo staat Jumbo-Visma na de openingsweek met 3 renners in de top 10.

Hier en daar wordt er al gespeculeerd over de rol van Kuss. Is hij medekopman of niet nu hij de leiderstrui heeft? Bovendien heeft hij meer dan 2 minuten op de topfavorieten op de eindzege.

OOK RAAD VAN MAS VOOR UAE

Enric Mas denkt niet dat Kuss het tot het einde kan volhouden. Meer zelfs: hij gaf Jumbo-Visma een tip voor de rest van de Vuelta. "Ze moeten Kuss opofferen als ze met Roglic of Vingegaard de Vuelta willen winnen", vertelde hij aan de Spaanse pers.

Ook zei Mas hetzelfde over UAE. Daar staat luxehelper Marc Soler 2e in het klassement en op 43 seconden van Kuss. Volgens Mas zou UAE Soler moeten opofferen om met Juan Ayuso of Joao Almeida de Vuelta te winnen.